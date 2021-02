Link kopiert

Seit 19 Tagen regiert in Washington ein neuer Präsident und viele sind begeistert, was angesichts des Kontrastprogramms zu seinem Vorgänger nichts als verständlich ist. Natürlich gibt es im In- und Ausland auch weiterhin Figuren, Gruppen und Regierende, die Unterdrückungsphantasien pflegen.

Immerhin