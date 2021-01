Politik in Kürze













Biden und Putin einig über Abrüstung

washington Russland und die USA haben sich nach Kreml­angaben über die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start geeinigt. Entsprechende diplomatische Noten seien am Dienstag ausgetauscht worden, teilte der Kreml am Abend nach einem Telefonat von Präs