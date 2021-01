Nawalny ruft zu Protesten auf

Link kopiert

moskau Der Kremlgegner Alexej Nawalny hat nach seiner Inhaftierung in Moskau offen zu Protesten aufgerufen. „Habt keine Angst, geht auf die Straße!“, sagte der 44-Jährige am Montag noch im Verhandlungssaal. Seine Sprecherin Kira Jarmysch veröffentlichte ein Video mit dem Aufruf. Ein Gericht verhängte eine Haftstrafe von zunächst 30 Tagen gegen Nawalny, nachdem er zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Urteil des Gerichts erging in einem eilends anberaumten und umstrittenen Verfahren in einer Polizeistation. Der Oppositionsführer war im August in Russland Opfer eines Anschlags mit dem Nervengift Nowitschok geworden und in Deutschland behandelt worden. Am Sonntag kehrte er nach Russland zurück.