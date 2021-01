Brief an Donald Trump













Mister Trump, das bei anderen amtierenden und ehemaligen US-Präsidenten angemessene höfliche „Dear Mister Präsident“ spare ich mir mal. Nach vierjähriger Schreckensherrschaft haben Sie es nicht verdient.

Sie haben in der Corona-Pandemie unzählige Menschen mit Lug und Trug, mit widersinnigen Verharmlosungen, dem Propagieren lebensgefährlicher „Schutzmaßnahmen“, und einem bis zum Ende der Amtszeit gnadenlosen Blockieren von staatlichen Hilfen in den vermeidbaren Tod getrieben. Wie viele Tote gehen auf Ihr Konto, Mister Trump?

Zu Ihren widerwärtigen Amtshandlungen gehört auch das Anordnen zum Einsperren von Asylwerber-Kindern in Drahtkäfigen zum Zweck des „Abschreckens“ einer unwillkommenen „illegalen Einwandererflut“. Und Sie ordneten unzählige Kürzungen von Sozialleistungen an: Bei der Krankenversicherung für Bedürftige, Alte und Kinder, sowie die Streichung von Arbeitslosengeldern und Lebensmittelgutscheinen für die Ärmsten der Armen. Natürlich wissen Sie, dass jeder siebte Bürger im nominell reichsten Land der Erde hungert und Betroffene durchschnittlich acht Jahre früher sterben müssen. Auch viele dieser Todesfälle gehen auf Ihr Konto. Warum haben Sie das getan? Um widerrechtlich mehr Geld für die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko zusammenzuraffen?

Und sicherheits- und wirtschaftspolitisch machten Sie die Welt unsicherer: Mit der Schützenhilfe für Diktatoren und Autokraten, mit dem Ausstieg aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran und dem Pariser Klimaabkommen, der Einstellung von Zahlungen für Friedensmissionen der Vereinten Nationen, sowie für UN-Nahrungsmittel- und medizinische Nothilfen einschließlich der Pandemiebekämpfung der WHO. Auch das führte zu vermeidbaren Todesfällen .

Ihre „America First“ Wirtschaftspolitik der Handelskriege beförderte Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten und den Ruin von Entwicklungsländern. Und kennen Sie die Namen der Menschen, die beim Sturm auf das Parlament durch Handlungen der von Ihnen angestachelten Trump-Anhänger zu Tode kamen? Auch diese Opfer eines Umsturzversuchs sind Ihr „Vermächtnis“. Für all das, Mister Trump, sollten Sie im Namen von Humanität und Menschlichkeit, nach Recht und Gesetz, zur Rechenschaft gezogen werden. Auch zur Abschreckung von in- und ausländischen Mittätern und Anhängern. Das Volk der USA und die übrige Welt haben eine Überwindung der Spaltung des Landes, die Rückkehr zu moralischen Handlungsmustern und den Wertevorstellungen der Demokratie verdient. Es wird für den am Mittwoch ins Amt kommenden Präsidenten Joseph Biden eine Herkules-Arbeit sein. Mögen die Toten Ihrer Amtszeit, Mister Trump, Ihnen gebieten, fürderhin zu schweigen.