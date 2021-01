Politik in Kürze

Link kopiert

Russland verlässt Open Skies

moskau Nach dem Ausstieg der USA aus dem Vertrag über militärische Beobachtungsflüge verlässt nun auch Russland das Abkommen. Das wichtigste internationale Abkommen über militärische Beobachtungsflüge – der Open-Skies-Vertrag – steht damit vor dem Aus. Washington sei auf die Vorschläge Moskaus nicht eingegangen, teilte das russische Außenministerium am Freitag mit. Deshalb beginne Russland nun mit dem Ausstiegsverfahren.

Präsident liegt vorne

kampala Nach der von Spannungen überschatteten Präsidentenwahl in Uganda liegt Amtsinhaber Yoweri Museveni nach ersten Auszählungen vorne. Es seien bislang 34 Prozent der Stimmen ausgewertet worden und davon habe Museveni 65 Prozent gewonnen, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Sein Herausforderer Bobi Wine hat bislang 27 Prozent der Stimmen erhalten. Das Gesamtergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet. Wine werden in einer freien und fairen Wahl gute Siegeschancen eingeräumt, allerdings erwarteten Experten Wahlmanipulation.