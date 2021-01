Ein neuer Chef für die CDU

Im Machtkampf um das höchste Parteiamt hat Laschet vor allem versucht, mit seiner Erfahrung als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens zu punkten – und zwar mit einem Mitte-Kurs. Eine scharfe Abgrenzung von der beliebten Kanzlerin versuchte der Bergmannssohn aus Aachen zuletzt zu vermeiden. Am Anfang der Coronakrise hatte er sich indes von ihrem Kurs harter Beschränkungen distanziert. Dass der 59-Jährige nicht so sehr strenge Regeln drängte wie sein bayerischer Kollege Söder, nahmen ihm viele übel, wie Umfragen zeigen. Auch sein Teampartner auf dem Marathon zur Macht in der Partei, Gesundheitsminister Jens Spahn, war nicht begeistert. Doch Laschet ist schon öfters unterschätzt worden. Beim letzten gemeinsamen Online-Auftritt der Kandidaten vor dem Parteipublikum galt er vielen als Gewinner.













berlin Nach einer knapp einjährigen Hängepartie wollen die deutschen Christdemokraten auf einem digitalen Parteitag ihre offene Führungsfrage klären. Heute, am Samstag, findet die Abstimmung über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer statt. Der Ausgang gilt als völlig offen – auch weil das Verhalten der von zu Hause aus teilnehmenden und abstimmenden 1001 Delegierten schwer vorherzusehen ist. Zur Wahl stehen der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Ist ein neuer Chef gewählt, dürfte bei den Christdemokraten und der bayerischen Schwesterpartei CSU die Debatte über den Kanzlerkandidaten noch drängender werden. Denn im September findet die nächste Bundestagswahl statt. Es ist nicht ausgemacht, dass der CDU-Vorsitzende auch Spitzenkandidat wird. Merkel selbst tritt nicht mehr an.

Zur Sicherheit Briefwahl

Am Samstag wird damit gerechnet, dass kein Kandidat schon im ersten Wahlgang die dann nötige absolute Mehrheit erhält. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Um die wegen der Coronapandemie beschlossene „digitale Vorauswahl“ rechtssicher zu machen, schließt sich später eine Briefwahl an. Deren Ergebnis soll am 22. Jänner verkündet werden. Laschet, Merz und Röttgen haben versichert, dass sie das Ergebnis der Online-Abstimmung akzeptieren werden. Sie wollen bei einer Niederlage nicht mehr zur Briefwahl antreten, was rein rechtlich möglich wäre. Daher dürfte der neue CDU-Chef schon heute feststehen.