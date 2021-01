Nawalny kehrt nach Moskau zurück

Link kopiert

moskau Nach seiner Vergiftung will der Kremlgegner Alexej Nawalny an diesem Sonntag nach Moskau zurückkehren. Er lande am 17. Jänner mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, teilte er am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nawalny hält sich nach dem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok seit August zur Heilung in Deutschland auf. In seiner Heimat drohen dem 44-Jährigen Strafverfahren und Gefängnis. Er macht für den Giftanschlag ein unter dem Befehl von Kremlchef Wladimir Putin agierendes „Killerkommando“ des Inlandsgeheimdienstes FSB verantwortlich. Russland bestreitet eine Verwicklung in den Fall.