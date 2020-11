Putschversuch in der Türkei: Lebenslange Haft für Hunderte













Link kopiert

ankara Mehr als vier Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat ein Gericht in Ankara Urteile gegen Hunderte Beteiligte gefällt. Insgesamt seien 337 Menschen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. 60 weiter