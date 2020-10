Link kopiert

washington Der Corona-Ausbruch im Weißen Haus nimmt immer größere Ausmaße an. Ein internes Dokument der Katastrophenschutzbehörde Fema zeige, dass es mittlerweile 34 Covid-19-Fälle gebe, die mit dem Weißen Haus in Zusammenhang stehen, berichtet ABC-News. Ob auch US-Präsident Donald Trump und First L