Link kopiert

brüssel Beim EU-Sondergipfel hat sich die deutsche Bundeskanzlerin und aktuelle Ratsvorsitzende Angela Merkel für ein konstruktives Verhältnis zur Türkei stark gemacht – trotz aller Differenzen. Das Land sei Partner in der Nato und in der Flüchtlingsfrage, sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Bei