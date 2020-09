Ermittlungen nach ­Krawall am Reichstag













berlin Wegen der Besetzung der Reichstagstreppe bei den Corona-Demonstrationen am Samstag in der deutschen Hauptstadt Berlin ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch. Möglicherweise könnten noch weitere Delikte dazukommen, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Das müsste