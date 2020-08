Link kopiert

Ankara 2020 sollte das Jahr österreichisch-türkischer Freundschaft werden, wäre es nach der früheren Außenministerin Karin Kneissl gegangen. Inzwischen hat sich aber das Image Ankaras so verschlechtert, dass am Wochenende Kneissls Nachfolger Alexander Schallenberg seine EU-Kollegen in Berlin dazu au