Portland Wenige Tage nach den Todesschüssen in der US-Stadt Kenosha ist in Portland erneut ein Mann am Rande von Protesten erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Rande von Kundgebungen von Anhängern und Gegnern von US-Präsident Donald Trump, wie örtliche Medien berichten. Demnach fuhren ge