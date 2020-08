Link kopiert

minsk Bei den Protesten in Belarus (Weißrussland) gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind in Minsk und anderen Städten mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna am Mittwoch in Minsk mit. Das Innenministerium bestätigte die Angaben. Es w