minsk Nach den Massenprotesten in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko hat die Sonderpolizei OMON zwei Anführer der Demokratiebewegung festgenommen. Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski seien in Minsk in einen Gefangenentransporter gesteckt worden, teilte die Opposition am Montag mit. Die Be