Link kopiert

Es war der Lieblingsspruch unseres Lateinprofessors, Oberstudienrat K.: „Quod licet iovi not licet bovi“ – was Jupiter erlaubt ist, ist noch lange nicht jedem Ochsen gestattet. Nie war diese Sentenz angebrachter als in diesen Tagen. Jupiter Nr.1, alias Staatsoberhaupt Van der Bellen wird 18 Minuten