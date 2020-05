Link kopiert

brüssel Die Europäische Kommission plant einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Diese Zahl gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel bekannt. Parallel dazu sieht die EU-Behörde angesichts der Coronakrise für die Jahre 2021 bis 2027 ein EU-Budget in Höh