Denkmal für Frank Sinatra in New York













Link kopiert

new york Zum 106. Jahrestag der Geburt von Frank Sinatra ist in der Heimatstadt des legendären Sängers ein überlebensgroßes Denkmal eingeweiht worden. Im „Sinatra Park“, in Hoboken (US-Staat New Jersey) wurde am Sonntag die Bronzestatue enthüllt. Sinatras jüngste Tochter, Tina Sinatra (73), erinnert