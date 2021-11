Link kopiert

Adventkranz abgefackelt

münchen Erst brannte die erste Kerze – und dann der ganze Kranz: Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (33) hat nach eigenen Angaben versehentlich ihren Adventkranz abgefackelt. „Ich hab‘ so was noch nie erlebt“, berichtete sie ihren Followern in einer Instagram-Story. „D