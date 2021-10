Link kopiert

Las Vegas Sängerin Céline Dion (My Heart Will Go On“) hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt. „Schwere und anhaltende Muskelkrämpfe“ würden die 53-jährige Sängerin daran hindern, auf der Bühne zu stehen, hieß es auf ihrer Webseite. Sie werde von ihrem Ärzteteam behandelt