Hamburg Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink (77) hat am Sonntag im Ernst Deutsch Theater in Hamburg den Gustaf-Gründgens-Preis erhalten. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in der Stadt gele