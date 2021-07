Martina Rupp geht in Pension













Link kopiert

wien Heute feiert ORF-Moderatorin Martina Rupp ihren 60. Geburtstag und geht in Pension. Am Sonntag moderierte sie zum letzten Mal „Guten Morgen am Sonntag“ auf Ö3. Fast 42 Jahre zuvor hatte sie ihre Karriere gestartet, als sie als 18-Jährige die Jugendsendung „ZickZack“ präsentierte. 2001 wurde Rup