Link kopiert

In einer großen Einzelausstellung im historischen Palais Thurn und Taxis würdigt die Landeshauptstadt Bregenz den 1957 in Bregenz geborenen Künstler Karl-Heinz Ströhle. Bei einer Matinée am Sonntag konnte Bürgermeister Michael Ritsch gemeinsam mit Stadtrat Michael Rauth und Kulturserviceleiterin Jud