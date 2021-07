Link kopiert

New York Britney Spears hat sich gegen kritische Kommentare bei Instagram zur Wehr gesetzt. „An diejenigen, die sich dafür entscheiden, meine Tanzvideos zu kritisieren: Es ist so, dass ich in der nahen Zukunft auf keiner Bühne auftreten werde – mit meinem Vater, der bestimmt, was ich trage, sage, tu