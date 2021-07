Link kopiert

Ausgewählte Vintage-Mode, Accessoires, Dekoartikel und vieles mehr finden Kunden im neuen Popup-Store Vintage by carla im Weiherviertel in Bregenz. Damit wird das ehemalige Hotel Helvetia wiederbelebt und bietet zum ersten Mal die Möglichkeit für umweltbewusstes Secondhand-Einkaufen in einem carla S