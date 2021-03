Link kopiert

„Gekonnt schafft es Mario Pecoraro nicht nur als unglaublicher Sänger, sondern auch als versierter Pianist, das Publikum zu begeistern. Zwei ausverkaufte Vorstellungen sind ein ganz klarer Beweis dafür“, freute sich Kulturstadtrat Cenk Dogan bei der Matinée am Sonntag in der Remise in Bludenz. Mario