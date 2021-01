Link kopiert

Köln Die australische Schauspielerin Rebel Wilson wird seit ihrem starken Gewichtsverlust nach eigenen Worten anders behandelt. „Jetzt, wo ich gut in Form bin, bieten mir die Leute an, meine Einkäufe zum Auto zu tragen, oder halten mir die Tür auf“, sagte die 40-Jährige in einer australischen Radios