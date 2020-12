Link kopiert

London In ihrer traditionellen Weihnachtsansprache hat die Queen ihrem Volk in außergewöhnlichen Zeiten Mut zugesprochen. „Sie sind nicht allein“, sagte Königin Elizabeth II. in der am ersten Weihnachtstag übertragenen Ansprache. „Auch in den dunkelsten Zeiten gibt es Hoffnung auf einen neuen Anfang