Link kopiert

Los Angeles US-Superstar Beyoncé (39) will mit ihrer Stiftung „Beygood“ Menschen in den USA unterstützen, die wegen Corona von der Wohnungskrise bedroht sind. Insgesamt eine halbe Million US-Dollar will die Sängerin an Familien verteilen. Es ist die zweite Phase eines Hilfspakets der Stiftung. Zuvor