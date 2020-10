Link kopiert

Stockholm Schwedens Königin Silvia (76) trauert um ihren älteren Bruder Walther Sommerlath. Wie das Königshaus am Donnerstag mitteilte, starb er bereits am vorigen Freitag im Alter von 86 Jahren. Sommerlath sei im Karolinska-Universitätskrankenhaus in Huddinge südwestlich von Stockholm friedlich ein