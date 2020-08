Link kopiert

Rom Der an Covid19 erkrankte und inzwischen genesene Opernsänger und Dirigent Placido Domingo (79) will sich gegen Anschuldigungen des sexuellen Fehlverhaltens, die gegen ihn erhoben wurden, entschlossener verteidigen. „Ich bin heute eine andere Person, ich habe keine Angst mehr“, so der Künstler im