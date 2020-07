Link kopiert

Im Rahmen der SommerKultur in Lauterach gastierte das Matthias Honeck Quartett in der Pfarrkirche St. Georg. Es war das erste klassische Konzert, das in dieser Form in der neu renovierten Pfarrkirche stattgefunden hat. Matthias Honeck ist seit 2011 Mitglied der Wiener Symphoniker und seit August 201