Link kopiert

Los Angeles Schauspielerin Cameron Diaz genießt es sehr, Mutter zu sein. Ihre sechs Monate alte Tochter Raddix sei „das Beste, was Benji und mir je passiert ist“, sagte die 47-Jährige in der Talkshow von Jimmy Fallon über sich und ihren Ehemann Benji Madden. „Es ist himmlisch“, schwärmte Diaz dem US