London Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood hat am Dienstag in einem riesigen Vogelkäfig vor einem Londoner Gericht die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert. „Ich bin Julian Assange“ stand auf dem Käfig, in dem die 79-Jährige im knallgelben Outfit saß, um einem Kanari