LOS angeles Der aus der Sitcom „Die wilden Siebziger“ bekannte Schauspieler Danny Masterson ist der Vergewaltigung dreier Frauen beschuldigt worden. Dies teilten Staatsanwälte in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach Ausstellung eines Haftbefehls wurde der 44-Jährige am Vormittag festgenommen