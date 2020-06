Link kopiert

Neu-Delhi Der indische Bollywood-Schauspieler Sushant Singh Rajput ist am Sonntag tot in seiner Wohnung in Mumbai gefunden worden. Der 34-Jährige habe sich selbst getötet, meldeten die Nachrichtenagentur Press Trust of India und andere Medien unter Verweis auf die Polizei. Rajput begann seine Karrie