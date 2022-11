bregenz In der Vorarlberger Baubranche gibt es einen weiteren Konkurs. Diesmal betrifft es einen Bauträger, der schon zuvor in Turbulenzen geraten war.

So wurde am Landesgericht Feldkirch über die RSG Wohnbau GmbH, Arlbergstraße 70, Bregenz, das Konkursverfahren eröffnet.

Geschäftsführer ist Alexander