Washington Analysten hatten in den vergangenen Tagen bereits damit gemutmaßt, dass es eine Überraschung geben könnte. Am Mittwoch ist es geschehen: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hat die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis