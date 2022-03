Link kopiert

Lochau Am 2. November 2021 wurde über die Betreibergesellschaft RIMC Seehotel Am Kaiserstrand Hotel Betriebs GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Im Zuge dessen wurde auch die Schließung des Unternehmens angeordnet. Was vor allem für die Eigentümer der Immobilie in Bestlage einen unabwägbaren Ausfall