Prozent höher als vor einem Jahr sind die Großhandelspreise in Österreich gestiegen, gegenüber dem Vormonat gab es ein Plus von 2,2 Prozent. Preissteigerungen um mehr als 50 Prozent gab es bei festen Brennstoffen und Düngemitteln, teilte die Statistik Austria am Montag mit.