Staffelübergabe bei Global Player

RANKWEIL Am Freitagnachmittag informierte der langjährige Hirschmann-Automotive-Chef Volker Buth zuerst das Führungsteam und dann die Mitarbeiter des Automobilzulieferers bei einer Betriebsversammlung nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens über seinen Abschied.

Aus gesundheitlichen Gründen übergibt der Manager, der aus einem leidenden Betrieb einen der führenden Automobilzulieferer für die Top-Hersteller der Welt gemacht hat und seit seinem Eintritt 2007 den Umsatz fast verfünffacht hat, die Führung an seine Kollegen in der Geschäfsführung Markus Ganahl, Pascal Hetzenauer und Stefan Tschol. „Ich bin froh und stolz, dass ich unser Unternehmen so gut aufgestellt übergeben kann. Ich bin überzeugt, dass meine Kollegen unsere Erfolgsgeschichte weiterführen“, so Buth gegenüber den VN. Seine erfolgreiche Tätigkeit unterstrich auch Franz Rauch im Namen der Eigentümer. Er weist auf die großen Verdienste des deutschen Managers hin, der ein Erfolgsunternehmen geschaffen habe. Buth bleibt Hirschmann Automotive auch weiterhin treu, die Verträge laufen weiter. Buth steht als Berater auch in Zukunft zur Verfügung. Hirschmann hat in den Jahren seines Managements seine globale Präsenz ständig ausgebaut, Werke des Automobilzulieferers stehen in Österreich, Deutschland, Tschechien, Rumänien, Marokko, China und Mexiko, beschäftigt werden weltweit 6400 Mitarbeiter. Am Stammsitz in Brederis arbeiten 1200 Mitarbeiter, bei welchen sich Buth ebenfalls bedankt. Er sei stolz, dass er mit ihnen zusammenarbeiten durfte. Im Krisenjahr 2020 betrug der Umsatz 374 Millionen Euro. In den nächsten zwei Wochen wird zudem ein neuer Zubau in Brederis in Betrieb genommen.

Gut aufgestellt

Für die Zukunft sei man gut aufgestellt, d. h. auch der Wechsel zur Elektromobilität ist auf Schienen. Für Buth ist die Lage dennoch neu: „Ich versuche jetzt alles zu ordnen nach 38 Jahren Arbeit“, so der Manager, der auch den VN-Unternehmerpreis entgegennehmen konnte, was die hohe Wertschätzung im Kreis der Vorarlberger Top-Wirtschaftsführer eindrucksvoll unterstreicht. VN-sca