Link kopiert

Klima- und Umweltschutzmaßnahmen wurden heuer in österreichischen Betrieben gefördert. Insgesamt wurden durch die Umweltförderung im Inland (UFI) 125 Millionen Euro an Förderung ausgeschüttet. Das brachte Gesamtinvestitionen von 860 Millionen Euro, so Umweltschutzministerin Leonore Gewessler.