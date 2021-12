Link kopiert

Schwarzach Die Corona-Impfung ist derzeit in aller Munde. Warum aber werden nicht alle Menschen erreicht? Weshalb gibt es einen Teil der Bevölkerung, die sich nicht impfen lassen will? „Es ist kein Thema, das wir 2021 das erste Mal haben. Es war in jeder Pandemie der Vergangenheit so“, sagt Gerhard