Lidl will zwei Standorte in Vorarlberg erweitern













Link kopiert

Dornbirn Die Handelskette Lidl möchte ihre zwei bestehenden Filialstandorte in Lustenau (Bahnhofstraße 21) und Dornbirn (Lustenauerstraße 46) vergrößern. Durch die geplante Erweiterung der Verkaufsflächen wird in beiden Fällen aus raumplanungstechnischer Sicht die Erlassung eines Landesraumplanes no