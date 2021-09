Link kopiert

Schnepfau Die Tischlerei Rüscher in Schnepfau investiert in einen neuen Firmensitz. Nahe dem jetzigen Standort entsteht in den kommenden 16 Monaten ein neues Betriebsgebäude mit rund 4800 Quadratmetern Nutzfläche. Das Familienunternehmen investiert rund 6,5 Millionen Euro. Den Neubau realisiert die