Jahresgehälter kostet in Vorarlberg eine 45-Quadratmeter-Eigentumswohnung. Österreichweit sind es im Schnitt fünf Netto-Jahresgehälter, so Berechnungen der Agenda Austria. Wohnen in Wien kostet mit mehr als sechs Jahreseinkommen am meisten. Am günstigsten ist es im Burgenland mit zwei Jahresgehälter