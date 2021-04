Link kopiert

Wien Die Wiener Börse hat am gestrigen Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,45 Prozent auf 3247,95 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,42 Prozent auf 1655,56 Punkte. An anderen Börsen gab es zwar kleine Pluszeichen, die Bewegungen hielten sich aber ebenfalls in engen B