Götzis Die vier Mitarbeiter der Volksbank-Filiale in Hohenems arbeiten nun in Götzis. Am Standort bleibt ein Selbstbedienungsbereich. Dafür wurde am Garnmarkt groß investiert. In vier Monaten Bauzeit, in der das Team in einem Ausweichlokal untergebracht war, wurde die bestehende Filiale für 1,8 Mill