Link kopiert

Milliarden Euro wurden zwischen Mai 2019 bis April 2020 im Internethandel in Österreich ausgegeben – ein Zuwachs um sieben Prozent. 54 Prozent der Ausgaben flossen an ausländische Anbieter wie Amazon, Zalando & Co., so eine Studie der KMU-Forschung. Im 1. Halbjahr soll das Umsatzplus bei 30 Prozent