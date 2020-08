Link kopiert

Dornbirn, Frastanz Das Design der jungen Softdrink-Marke „Vo üs“ von der Dornbirner Kommunikationsagentur zurgams wurde bei den renommierten Red Dot Awards, Kategorie Brands & Communication Design 2020, mit einem Red Dot: Best of the Best ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenreitern des Wettb